В заграничной Белоруссии готовы к «свержению» Тихановской

М-м Тихановскую хочет сместить её соратница: беглая змагарка Ольга Ковалькова призналась, что готова подсидеть самопровозглашенного «президента Беларуси» и стать новым лидером белорусской оппозиции.
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