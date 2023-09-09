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В заграничной Белоруссии готовы к «свержению» Тихановской

В заграничной Белоруссии готовы к «свержению» Тихановской

М-м Тихановскую хочет сместить её соратница: беглая змагарка Ольга Ковалькова призналась, что готова подсидеть самопровозглашенного «президента Беларуси» и стать новым лидером белорусской оппозиции.

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Daddy Bo
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