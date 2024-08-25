Акция ´В школу - с радостью´.

В июле-августе 2024 года наш детский сад принимал участие в традиционной областной межведомственной акции ´В школу - с радостью!´Цель акции: оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, неполных, опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа, детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к началу новог .