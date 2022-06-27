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Пользователи Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra скоро смогут опробовать Android 13 и One UI 5.0. Публичная бета-версия прошивки выйдет в середине июля

Пользователи Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra скоро смогут опробовать Android 13 и One UI 5.0. Публичная бета-версия прошивки выйдет в середине июля

Слухи приписывали выпуск публичной бета-версии интерфейса One UI 5.0 на базе ОС Android 13 в июле текущего года, а сейчас источник привел чуть больше подробностей на этот счет.

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