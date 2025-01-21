Raspberry Pi Pico Game Boy Printer эмулирует от оригинала до T

Не секрет, что Raspberry Pi и Raspberry Pi Pico могут эмулировать множество старых консолей. Но доктор Рафаэль Бойшо сделал еще один шаг вперед, эмулировав классический аксессуар к линейке Nintendo Game Boy.
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