УНИКС подписал центрового Сергея Клюева

УНИКС объявил о заключении 1-летнего контракта с центровым Сергеем Клюевым (28 лет, 208 см). Прошлый сезон Клюев провел, выступая за « Темп-СУМЗ » в Суперлиге, где он набирал в среднем 8,8 очка и 4,7 подбора за 18 минут.
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