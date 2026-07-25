УНИКС подписал центрового Сергея Клюева

УНИКС объявил о заключении 1-летнего контракта с центровым Сергеем Клюевым (28 лет, 208 см). Прошлый сезон Клюев провел, выступая за « Темп-СУМЗ » в Суперлиге, где он набирал в среднем 8,8 очка и 4,7 подбора за 18 минут.