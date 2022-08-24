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Власти Пакистана заявили о гуманитарном кризисе из-за наводнения

Власти Пакистана заявили о гуманитарном кризисе из-за наводнения

Непрекращающиеся с июня муссонные ливни в Пакистане привели к гуманитарному кризису, заявила министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман, 23 августа сообщает пресс-служба Министерства информации и телерадиовещания Пакистана.

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