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Вашингтон и Тегеран поставили конфликт на паузу

Вашингтон и Тегеран поставили конфликт на паузу

Обмен ударами между США и Ираном продолжался 13 дней без перерывачитайте на monocle.ruОбмен ударами между США и Ираном продолжался 13 дней без перерываНефть ушла ниже 90 долларов за баррель на обнадеживающих новостях из Персидского залива и за минувшие выходные рухнула на 7,4%.

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