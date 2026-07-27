Вашингтон и Тегеран поставили конфликт на паузу

Обмен ударами между США и Ираном продолжался 13 дней без перерывачитайте на monocle.ruОбмен ударами между США и Ираном продолжался 13 дней без перерываНефть ушла ниже 90 долларов за баррель на обнадеживающих новостях из Персидского залива и за минувшие выходные рухнула на 7,4%.