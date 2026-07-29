Калле Рованпера может продолжить карьеру в FIA WEC

Auto HebdoДвукратный чемпион мира по ралли WRC Калле Рованпера, который был вынужден приостановить свою карьеру в формульных сериях из-за проблем со здоровьем, может в 2027 году либо вернуться в ралли, либо попробовать себя в кольцевых гонках, но уже на выносливость в рамках проекта Toyota Gazoo Racing в чемпионате мира FIA WEC.