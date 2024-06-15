А репа не треснет? В G7 обьявили, что Россия должна Украине полтриллиона долларов

Одна из резлдюций состоявшегося в Италии саммита G7 была посвящена конфликту Украины и России. «Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине.
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