Ивлеева прокомментировала нашумевшую голую вечеринку

Актриса и блогерша Анастасия Ивлеева прокомментировала свою нашумевшую голую вечеринку, прошедшую в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря, — девушка извинилась и пообещала направить вырученные деньги на благотворительность.
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