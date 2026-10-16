Важная дата русской истории. В эти дни отмечается годовщина подвига Юрьевского полка. В октябре 1918 года на северо-западе нашей страны, в лесах под Архангельском, всего 1300 красноармейцев остановили значительно превосходящих их по численности иностранных интервентов — почти десять тысяч американцев, французов и англичан.