Важная дата русской истории. В эти дни отмечается годовщина подвига Юрьевского полка. В октябре 1918 года на северо-западе нашей страны, в лесах под Архангельском, всего 1300 красноармейцев остановили значительно превосходящих их по численности иностранных интервентов — почти десять тысяч американцев, французов и англичан.
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