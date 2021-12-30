30 декабря. О чем пишут газеты

В ресторанах отмечают низкий объем бронирований столов на новогоднюю ночь, пишут «Известия» со ссылкой на данные в Ginza Project (рестораны Uilliams, Butler, Buono), Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») и других компаниях.