Путин продолжил строительство девяти русскоязычных школ в Киргизии

Президент Владимир Путин объявил о продолжении строительства девяти школ с обучением на русском языке в Киргизии и кампуса Славянского университета в Бишкеке, выступая на Российско-Киргизском форуме, который проходит с 5 по 7 августа на Иссык-Куле.