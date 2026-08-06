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Царьград

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Путин продолжил строительство девяти русскоязычных школ в Киргизии

Путин продолжил строительство девяти русскоязычных школ в Киргизии

Президент Владимир Путин объявил о продолжении строительства девяти школ с обучением на русском языке в Киргизии и кампуса Славянского университета в Бишкеке, выступая на Российско-Киргизском форуме, который проходит с 5 по 7 августа на Иссык-Куле.

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