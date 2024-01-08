Снег препятствует спасению людей после серии землетрясений в Японии

Спасательные команды пробираются через снег, чтобы доставить припасы в изолированные деревни, через неделю после мощного землетрясения, обрушившегося на запад Японии, в результате которого погиб по меньшей мере 161 человек.
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