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Аргументы недели

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Снег препятствует спасению людей после серии землетрясений в Японии

Снег препятствует спасению людей после серии землетрясений в Японии

Спасательные команды пробираются через снег, чтобы доставить припасы в изолированные деревни, через неделю после мощного землетрясения, обрушившегося на запад Японии, в результате которого погиб по меньшей мере 161 человек.

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