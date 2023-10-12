Menendez Charged With Conspiracy To Act As Foreign Agent Of Egypt US Sen. Bob Menendez (D-NJ) was hit with a new charge Thursday that he conspired to act as an agent of the Egyptian government while he was head of the Senate's Foreign Relations Committee.
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