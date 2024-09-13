Посол в Оттаве назвал неудивительной поддержку Канады ударов по России

Посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал, что заявление канадского премьера Джастина Трюдо в поддержку инициативы о снятии запрета на нанесение ударов по России оружием Запада, не стало для него неожиданностью.
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