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Посол в Оттаве назвал неудивительной поддержку Канады ударов по России

Посол в Оттаве назвал неудивительной поддержку Канады ударов по России

Посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал, что заявление канадского премьера Джастина Трюдо в поддержку инициативы о снятии запрета на нанесение ударов по России оружием Запада, не стало для него неожиданностью.

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