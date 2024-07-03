В России из федерального списка учебников убрали книги экономиста-иноагента

Министерство просвещения и социального развития России исключило из списка разрешенных школьных пособий по экономике учебники для 5-9-х классов, автором которых является экономист Игорь Липсиц (внесен в список иностранных агентов) .
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