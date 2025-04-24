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Над восемью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА

Над восемью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 45 беспилотников было перехвачено над Крымом, по десять — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Воронежской, по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской, ещё два — над Московским регионом.

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