Теннисист Рублев о победе над Зверевым: повезло, что я сделал ранний брейк

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира в Вене, передает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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