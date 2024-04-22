Дилер заявил о популярности новых Solaris у таксистов

Большая часть покупателей автомобилей новой марки Solaris — это юридические лица. Их доля составляет 65%, рассказал замгендиректора дилерского холдинга «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев, сообщает «Российская газета» 22 апреля.
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