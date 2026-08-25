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Илья Авербух: «Российский юниорский спорт был всегда на высоком уровне. Я не сомневаюсь, что и на следующих этапах Гран-при наши ребята будут всех выносить»

Призер Олимпиады-2002 Илья Авербух уверен, что российские фигуристы продолжат побеждать на этапах Гран-при среди юниоров.

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