Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Обновлять будут знаковые места, а также улицы в жилых районах В своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в о том, что планируется сделать в столице в текущем году в плане благоустройства.
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