Поезд Деда Мороза во Владимирской области сделает остановку в двух городах

В двух городах Владимирской области поезд Деда Мороза даст трехчасовые представления.11 ноября из Великого Устюга отправится в длинный, почти двухмесячный путь поезд Деда Мороза - передвижная резиденция новогоднего волшебника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии