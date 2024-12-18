Россиянам озвучили средний размер пособия по больничному

В 2025 году В следующем году средний размер пособия по временной нетрудоспособности составит примерно две тысячи рублей в день при условии, что средняя зарплата достигнет почти 100 тысяч рублей, сообщил «РИА Новости» Виктор Ляшок, ведущий специалист Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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