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Пропагандисты ВСУ используют образ княгини Ольги в призывной кампании женщин

Пропагандисты ВСУ используют образ княгини Ольги в призывной кампании женщин

Вооруженные силы Украины открыли набор женщин на службу операторами FPV-дронов. Они используют в пиар-компании образ святой равноапостольной княгини Ольги, чтобы завлечь украинок, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

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