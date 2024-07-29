Юрист пояснил, что грозит дачникам за выращивание шалфея предсказателей

Уголовная или административная ответственность за выращивание на участке наркосодержащих растений может грозить дачникам, завил старший партнер одного из адвокатских бюро Артем Грицюк, 29 июля сообщает РБК.
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