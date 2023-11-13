Южуралзолото установила ценовой диапазон для IPO в 55-60 копеек за акцию

Российский золотодобытчик — группа компаний «Южуралхолото» (ЮГК) — в понедельник, 13 ноября, начинает сбор заявок на IPO, ценовой диапазон установлен в размере 55-60 копеек за акцию, говорится в сообщении компании.
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