Русская весна
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Русская весна

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Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу

Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием американской стороны по поводу перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановлению стратегического партнерства.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
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