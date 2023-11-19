«Подозреваю, что жена устроилась работать только для того, чтобы дома ничего не делать!» - сердится муж— Жена пять лет в декрете просидела с двумя детьми, и то, что она дома, меня полностью устраивало, – рассказывает тридцатичетырехлетний Вадим.