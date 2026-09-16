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Царьград

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Мирзиёев призвал страны Азии и Южную Корею предотвратить киберугрозы

Мирзиёев призвал страны Азии и Южную Корею предотвратить киберугрозы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле призвал объединить усилия для раннего обнаружения киберугроз.

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