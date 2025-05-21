«Ведомости»: Деэскалация на Украине может оживить страховой рынок в России

Потенциальное урегулирование конфликта на Украине может привести к росту спроса на страхование в России, снижению стоимости страхования от рисков беспилотников и постепенной, но непростой попытке возврата иностранных перестраховщиков.
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