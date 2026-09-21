Грир не ожидает «грандиозной сделки» США и Китая после встречи лидеров

«Грандиозной сделки» между США и Китаем по итогам предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина ожидать не следует, заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М Ушаков: все сейча...
- М Ушаков: все сейча...
- Меркель заявила, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым