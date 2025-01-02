Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в Германии в обучающей ВСУ группе

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер проходил службу в Германии в подразделении, обучающем украинских военнослужащих, сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл 2 января на брифинге.
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