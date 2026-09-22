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Аргументы недели

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Врач Прокофьев назвал безопасными для водителя лишь 4 часа за рулём

Врач Прокофьев назвал безопасными для водителя лишь 4 часа за рулём

Без вреда для здоровья за рулём можно проводить не больше четырёх часов подряд и девяти часов в день, рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

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