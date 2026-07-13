Strategy Adds $467 Million In Cash, No Bitcoin As StanChart Warns Saylor Needs Clarity In Pivot Message To Convince Investors Strategy, the largest corporate holder of Bitcoin, raised fresh capital by selling MSTR shares through its at-the-market (ATM) offering last week while leaving its BTC treasury unchanged.
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