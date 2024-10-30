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Харрис заявила о желании Трампа внести «больше хаоса и раскола» в политику

Харрис заявила о желании Трампа внести «больше хаоса и раскола» в политику

Вице-президент США, кандидат в главы государства Камала Харрис назвала своего соперника, бывшего главу Белого дома Дональда Трампа «неуравновешенным», «одержимым местью», стремящимся к бесконтрольной власти.

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