Леонардо Ди Каприо с девушкой сбежали от лесных пожаров на частном самолете

Решение использовать частный самолет вызвало споры среди поклонников Несмотря на репутацию «борца за экологию», Леонардо Ди Каприо вместе с моделью Витторией Черетти был замечен на частном самолете, приземлившемся в Мексике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии