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Мода и Шоу-бизнес

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Леонардо Ди Каприо с девушкой сбежали от лесных пожаров на частном самолете

Леонардо Ди Каприо с девушкой сбежали от лесных пожаров на частном самолете

Решение использовать частный самолет вызвало споры среди поклонников Несмотря на репутацию «борца за экологию», Леонардо Ди Каприо вместе с моделью Витторией Черетти был замечен на частном самолете, приземлившемся в Мексике.

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