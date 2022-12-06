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Карнавал Бразилии, мучения Хорватии, 200 млн евро в год для Роналду, Ирвинг лишился Nike и другие новости утра

Карнавал Бразилии, мучения Хорватии, 200 млн евро в год для Роналду, Ирвинг лишился Nike и другие новости утра

1. В 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия красиво убрала Южную Корею (4:1). Уже в первом тайме забили Винисиус, Неймар, Ришарлисон и Пакета.

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