Карнавал Бразилии, мучения Хорватии, 200 млн евро в год для Роналду, Ирвинг лишился Nike и другие новости утра

1. В 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия красиво убрала Южную Корею (4:1). Уже в первом тайме забили Винисиус, Неймар, Ришарлисон и Пакета.
Популярные статьи
- Аргентина и Польша в плей-офф ЧМ-2022, Роналду близок к переходу в «Аль-Наср», «АвтоВАЗ» стал партнером КХЛ и другие новости утра
- Провал Германии и Бельгии, Япония и Марокко выиграли свои группы, 6 матчей бана для игроков «Зенита» и «Спартака», Дэвис и Смолкин не выступят в России и другие новости
- Первые пары 1/8 ЧМ, борьба Роналду за гол, «Зенит» жалуется в ЭСК, Понсилуома выиграл в Контиолахти, скандал в сборной Бельгии, Ла Лига против «Ювентуса» и другие новости
Свежие комментарии