Российское посольство в Вене дало резкий ответ на высказывания президента Австрии Александера Ван дер Беллена, прибегнув к классической русской литературе: "Ай, Моська!"Выступая на инвестиционном форуме в Хофбурге 14 сентября, австрийский лидер позволил себе назвать Россию "карликом, который ведёт себя как гигант".
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Ван дер Беллен, как и все западные правители является ограниченным, необразованным человеком, хотя и обучался в престижных учебных заведениях, но прошёл мимо самого образования и как говорится: "Слышал звон, но не знает, где он".