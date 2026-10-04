Президенту Австрии пришлось выучить русскую басню: "Ай, Моська!"

Российское посольство в Вене дало резкий ответ на высказывания президента Австрии Александера Ван дер Беллена, прибегнув к классической русской литературе: "Ай, Моська!"Выступая на инвестиционном форуме в Хофбурге 14 сентября, австрийский лидер позволил себе назвать Россию "карликом, который ведёт себя как гигант".