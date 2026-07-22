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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Диетолог объяснила, как еда влияет на гормон стресса и иммунную систему

Диетолог объяснила, как еда влияет на гормон стресса и иммунную систему

Значимую роль играют омега-3 жирные кислоты, магний, витамины группы B и антиоксиданты — они участвуют в регуляции стрессовых реакций и снижают воспалительные процессы Еда помогает снизить стресс, влияя на мозг, уровень кортизола и способность нервной системы восстанавливаться, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью RT.

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