Фармэксперт Милованова: антибиотики и препараты для сердца нельзя запивать кофе

Есть некоторые группы лекарств, которые крайне нежелательно сочетать с кофе. Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких, снотворные и седативные, антибиотики и антидепрессанты, сообщила "Газете.
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