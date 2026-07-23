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Газета.ру

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Фармэксперт Милованова: антибиотики и препараты для сердца нельзя запивать кофе

Фармэксперт Милованова: антибиотики и препараты для сердца нельзя запивать кофе

Есть некоторые группы лекарств, которые крайне нежелательно сочетать с кофе. Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких, снотворные и седативные, антибиотики и антидепрессанты, сообщила "Газете.

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