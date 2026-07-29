Как «правило 90 секунд» поможет избежать ссоры с близкими

Что, если мы скажем вам, что можно развить в себе сверхспособность предотвращать ссоры? «Правило 90 секунд» – это не просто психологический лайфхак, а нейробиологический факт о нашем организме, который, если им умело управлять, может научиться управлять конфликтом и гасить его а зародыше.