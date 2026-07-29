С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Как «правило 90 секунд» поможет избежать ссоры с близкими

Как «правило 90 секунд» поможет избежать ссоры с близкими

Что, если мы скажем вам, что можно развить в себе сверхспособность предотвращать ссоры? «Правило 90 секунд» – это не просто психологический лайфхак, а нейробиологический факт о нашем организме, который, если им умело управлять, может научиться управлять конфликтом и гасить его а зародыше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии