Марио Хезоня и Элайджа Брайант – самые ценные игроки 31-го раунда Евролиги

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Игроки «Реала» и «Анадолу Эфеса» заработали по 33 балла в рейтинге эффективности. Представляющий «Реал» Хезоня набрал 25 очков, 6 подборов и 4 передачи в победном матче с «Партизаном» (88:76).