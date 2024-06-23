На ГОК «Высокое» в Красноярском крае начали добывать золото На севере Красноярского края приступили к производству золота на ГОК «Высокое».
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На ГОК «Высокое» в Красноярском крае начали добывать золото На севере Красноярского края приступили к производству золота на ГОК «Высокое».
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