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На ГОК «Высокое» в Красноярском крае начали добывать золото

На ГОК «Высокое» в Красноярском крае начали добывать золото На севере Красноярского края приступили к производству золота на ГОК «Высокое».

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