Мы слишком быстро забыли о трагедии в «Крокус Сити Холле». Как результат — снова тревожные криминальные сводки

Иммиграционная преступность уже давно является темой обсуждения среди правоохранительных органов. Но пока сотрудники правоохранительных органов решают, что со всем этим делать, они сталкиваются с этой проблемой.
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