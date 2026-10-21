Действующий лимит в 2 млн рублей не соответствует текущим ценам на недвижимость, уверены власти Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с ТАСС заявил о необходимости повысить предельный размер имущественного налогового вычета при покупке жилья.