В Москве креакл Идрак Мирзализаде получил по морде за «шутку» о русских

Закон и ПорядокПолитикаВ Москве креакл Идрак Мирзализаде получил по морде за «шутку» о русских «Шутить» о русских давно стало «хорошим тоном» среди людей со светлыми лицами.Вернуться к статье119НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБорис РаухваргерЕсли США и ЕВРОСОЮЗ не фашисты, они должны срочно объединиться с Россией и изничтожить из Украины эту бандеровскую сволочь.Андреймало дали.Лариса Парфенова (Чиликина)Раз государство не хочет наказывать этих сволочей, то видимо мало дали.Александр СивакДа его бить даже еще не начали, иначе валялся бы сейчас на больничной койке и мычал. А так слегка трогать, нет смысла. Как кучу говна, тронули слегка и завоняло на всю округу. Говорит напали на него сзади. Но на видео видно, что ткнули ему в харю, прямо спереди, лицо в лицо. Просто видно, интеллигент ударил. Даже не упало "чучело".НСНаталия СудаковаНе сатанейте, господа нехорошие!Леонид РусиГрузинский мальчик базар не фильтрует. Грызуны очень презрительны и высокомерны. Не от ума же великого. Радоваться должны что мы этих дикарей столько лет окультуривали...Анна ЭржибоваЭто всё от безнаказанности,пизкхм ли чаще таких умников не было бы такого овнаАлександр ЗиборовМасса оскорбительных высказываний и действий против русских. Это даже поощряется. Пора применять статью 282 УК ко всем русофобам!!!Александр ЗиборовБезнаказанность поощряет преступников-русофобов...МРМатрена РедькинаИ это у русских в их же доме?!Sergiy Che"Вы знаете, я негативно отношусь к национализму." - Знаем, я сам больше всего на свете ненавижу расизм и негров...))Комментировать
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