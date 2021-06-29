Закон и Порядок

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В Москве креакл Идрак Мирзализаде получил по морде за «шутку» о русских

В Москве креакл Идрак Мирзализаде получил по морде за «шутку» о русских

«Шутить» о русских давно стало «хорошим тоном» среди людей со светлыми лицами.

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Борис Раухваргер
Если США и ЕВРОСОЮЗ не фашисты, они должны срочно объединиться с Россией и изничтожить из Украины эту бандеровскую сволочь.
Андрей
мало дали.
Лариса Парфенова (Чиликина)
Раз государство не хочет наказывать этих сволочей, то видимо мало дали.
Александр Сивак
Да его бить даже еще не начали, иначе валялся бы сейчас на больничной койке и мычал. А так слегка трогать, нет смысла. Как кучу говна, тронули слегка и завоняло на всю округу. Говорит напали на него сзади. Но на видео видно, что ткнули ему в харю, прямо спереди, лицо в лицо. Просто видно, интеллигент ударил. Даже не упало "чучело".
Наталия Судакова
Не сатанейте, господа нехорошие!
Леонид Руси
Грузинский мальчик базар не фильтрует. Грызуны очень презрительны и высокомерны. Не от ума же великого. Радоваться должны что мы этих дикарей столько лет окультуривали...
Анна Эржибова
Это всё от безнаказанности,пизкхм ли чаще таких умников не было бы такого овна
Александр Зиборов
Масса оскорбительных высказываний и действий против русских. Это даже поощряется. Пора применять статью 282 УК ко всем русофобам!!!
Александр Зиборов
Безнаказанность поощряет преступников-русофобов...
Матрена Редькина
И это у русских в их же доме?!
Sergiy Che
"Вы знаете, я негативно отношусь к национализму." - Знаем, я сам больше всего на свете ненавижу расизм и негров...))

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