Кремль заявил, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в ПарижеДмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press) Российские спортсмены должны самостоятельно решать, участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже или нет.