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Закон и Порядок

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Кремль заявил, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж

Кремль заявил, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в ПарижеДмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press) Российские спортсмены должны самостоятельно решать, участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже или нет.

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Комментарии
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Катерина
Кто-то на  фронте  в  военной  форме  под  пули  идёт,  чтобы флаг  водрузить...  А  кто-то  готов  ползком  тащиться   туда,  где  им и  не  рады...  одно  слово  БОМЖИ.
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