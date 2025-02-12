Омская область оказалась на первом месте в Сибири по росту цен на новостройки. Квартиры на первичном рынке подорожали за год на 24%.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Омская область оказалась на первом месте в Сибири по росту цен на новостройки. Квартиры на первичном рынке подорожали за год на 24%.