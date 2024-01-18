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Депутат Бюхель нашёл важным пригласить Путина в Швейцарию после Зеленского

Депутат Бюхель нашёл важным пригласить Путина в Швейцарию после Зеленского

В Швейцарии объяснили важность приглашения в страну президента России Владимира Путина.Швейцария может лишиться многолетнего нейтрального статуса в военных конфликтах, если не пригласит в стране президента России Владимира Путина.

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